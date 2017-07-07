Сирия новости 7 июля 16.30: ВВС Сирии бомбят террористов в Западном Каламуне, ССА ведет минометный огонь в Хаме

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Сирия, 7 июля. Авиация Сирии нанесла 5 авиаударов по позициям боевиков в Западном Каламуне под Дамаском. Сирийская армия отбила атаку террористов ИГИЛ** в районе базы аль-Панорама в Дейр эз-Зоре. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): нанесли 5 авиаударов по позициям боевиков в Западном Каламуне; отбила атаку террористов ИГИЛ* в районе базы аль-Панорама в провинции Дейр эр-Зор.

«Исламское государство»*: террористы убили бригадного генерала САА, отражают атаки курдов в Ракке.

«Свободная сирийская армия» (ССА)**: обстреляла из минометов позиции САА в деревне аль-Масасна

«Демократические силы Сирии» (SDF)****: продолжают продвижение к центру Ракки.

«Тахрир аш-Шам»: ведут бои с ИГ* в районе лагеря беженцев Ярмук под Дамаском; обстреляли аэропорт Бали в пригороде Даръа.

Провинция Дамаск

Разгорелись бои между террористической коалицией «Тахрир аш-Шам», основу которой составляют террористы «Джебхат ан-Нусра»***, и боевиками ИГ* в районе лагеря беженцев Ярмук под Дамаском. В лагере зафиксировано падение нескольких минометных снарядов. О жертвах информации пока нет, сообщает издание Syriahr.com.

ВВС Сирии нанесли пять авиаударов по позициям боевиков в Западном Каламуне. Об этом сообщает источник в Facebook (@Agency.news.Haq).

Ранее сообщалось, что САА провела несколько ракетных обстрелов позиций террористов «Джебхат ан-Нусра»*** в районе Айн-Тарма в Восточной Гуте Дамаска. Так, бойцы 105-й бригады правительственных сил отбили у боевиков ряд опорных пунктов в деревне Замалка.

Провинция Алеппо

Представители курдских ополченцев заявляют, что активность турецких военных мешает операции по взятию Ракки. Как сообщает издание Voanews.com, официальные представители сирийских курдов заявляют, что мобилизация турецких войск в приграничном регионе мешает борьбе с ИГ*. Это подготовка к полномасштабному военному нападению на северную Сирию, отмечают представители курдов.

Ранее власти САР осудили агрессивные действия Турции в пограничных районах Ахтарин, Джисрин и Азаз к северу от города Алеппо.

Как отмечалось в распространенном в четверг заявлении МИД САР, эта новая агрессия делает турецкие власти основным участником террористического заговора, направленного против Сирии, и представляет собой серьезную угрозу для безопасности и стабильности в регионе и во всем мире.

Также МИД Сирии сообщал, что действия Турции в Сирийской Арабской республике нарушают международное законодательство.

Напомним, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала сообщения об анонсе Турцией военной операции в сирийском Африне. По ее словам, Россия не может приветствовать угрозу суверенитету Сирии.

Провинция Хомс

САА готовит наступательную операцию из Ресафы в направлении города Аль-Сухна в провинции Хомс. Между тем уже сообщается о трагической смерти одного из командиров в этом районе. Убит бригадный генерал САА Рами Адира в боях с ИГ в районе Аль-Сухны. Как сообщает источник в Твиттер (@ IvanSidorenko1), генерал погиб во время сражения в пустыне.

Ранее сообщалось, что САА обстреляла из минометов террористов в северном пригороде Хомса Хуле. Кроме того, идут бои между сирийской армией и ИГ** вдоль трассы Пальмира – Сухна. Отмечается, что авиация Сирии проводила бомбардировки позиций террористов. Подчеркнем, что помимо САА, в составе которой действует 5-й штурмовой корпус, здесь с террористами сражается бригада «Лива Фатимиюн» и отряды «Хезболлы».

Провинция Дейр эз-Зор

Сирийская армия отбила атаку террористов ИГИЛ* в районе базы аль-Панорама. Об этом сообщает источник в Твиттер (@Mazen_ALmohamad).

Ранее сообщалось, что ВВС Сирии нанесли удары по террористам ИГ* около авиабазы и кладбища в окрестностях Дейр эз-Зора. Также сообщалось об авиаударах по кварталам Шейх Ясин, Хувейка и Кенамат. Сирийские ВВС также проводили бомбардировки укрепрайонов боевиков недалеко от деревни Дарнаж.

Провинция Даръа

ВВС Сирии нанесли 12 авиаударов по позициям боевиков в районе деревни аль-Ляджат. Об этом сообщает источник в Твиттер (@AbazidMohamad).

Ранее сообщалось, что боевики обстреляли аэропорт Бали в пригороде Даръа из ракетных установок. В ответ артиллеристы сирийской армии обстреляли террористов в деревне Айб. Ранее сообщалось, что террористы группировки «Тахрир Аш-Шам» и Сирийской свободной армии (ССА)** продолжают атаковать позиции боевиков ИГ* в юго-западной части провинции Даръа.

Провинция Идлиб

В результате взрыва бомбы в городе Маарат аль-Нуман были ранены четыре человека. Об этом сообщает источник в Твиттер (@mnaf1991h).

Ранее сообщалось, что один ребенок погиб в деревне аль-Тамания. Причиной смерти стал взрыв мины. Отметим, что в последние дни в Идлибе часто происходят подобные инциденты. Ранее сообщалось, что о том, что было обезврежено самодельное взрывное устройство, заложенное в одном из домов, недалеко от трассы Аль-Талатин в городе Идлиб. Кроме того, взрыв на дгях прогремел в районе шоссе Хзарин — Кафранбель в южном пригороде административного центра провинции.

Провинция Ракка

Продолжаются бои за Ракку, где держат оборону террористы ИГ*. Курдские отряды рвутся в центр города, авиация коалиции бомбит западные окраины Ракки.

«Демократические силы Сирии» (SDF)**** продолжают продвижение на запад города Ракка. Как сообщает издание En.hawarnews.com , каждый день десятки жителей города присоединяются к рядам SDF после прохождения военного обучения.

Ранее сообщалось, что курдские бойцы продолжает наступление на позиции «Исламского государства»** в Старом городе Ракки. Курды из «Отрядов народной самообороны» уничтожили во время последних столкновений 23 террориста ИГ*. Наиболее ожесточенные перестрелки происходили в районе Ад-Дирайя и исторической части столицы провинции.

Провинция Хама

Продолжаются бои на севере провинции Хама. Боевики «Свободной армии» обстреляли из минометов позиции САА в деревне аль-Масасна. В свою очередь артиллерия САА обстреляла позиции боевиков в Латамине и Кафр Зите. Об этом сообщает информагентство (@Agency.news.Haq) на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что в результате перестрелок между САА и террористами ИГИЛ* в восточной части провинции Хама, бойцы сирийской армии захватили высоту 23 и несколько позиций боевиков. Также отмечалось, что отряд «Соколы пустыни» вместе с союзными силами продолжил наступление к востоку от города Саламия.

Отмечалось, что проправительственным формированиям удалось занять холм Таль Хувайата и населенный пункт Аль-Максара. Поддержку с воздуха союзникам сирийской армии оказывали ВКС РФ и ВВС Сирии, которые наносили авиаудары в районе Акербата.

Провинция Хасака

Взрыв бомбы под машиной Отрядов народной самообороны курдов (YPG) прогремел в районе аль-Ариша к югу от Хасаки. Об этом сообщает источник в Твиттер (@EuphratesPost).

Ранее сообщалось, что 15 мирных жителей погибли в результате авиаудара ВВС международной коалиции по населенному пункту Таль Аль-Шаер на юге провинции. Отмечается, что в числе погибших трое детей и три женщины.

Ирак

В боях за Мосул повреждено порядка пяти тысяч зданий. Об этом сообщается в Твиттер (@AlArabiya_Eng).

Ранее сообщалось, что боевики ИГ* стреляют по мирным жителям, бегущим из Мосула.

Также сообщалось, что в провинции Салах Эд-Дин боевики ИГИЛ* вновь напали на укрепленные пункты проправительственного ополчения «Хашд Аш-Шааби», которые находятся недалеко от города Ширкат. Между тем бойцы Сил народной мобилизации отразили нападение ИГ*, а также ликвидировали 43 террориста. Кроме того, сообщалось, что боевики обстреляли полицейский патруль на севере Багдада.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)