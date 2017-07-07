Ученые обнаружили на поверхности Марса смертоносные вещества

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Москва, 7 июля. Ученые из Эдинбургского университета заявили, что грунт на поверхности Марса содержит опасные химические вещества, которые при воздействии с ультрафиолетом убивают бактерии за 60 секунд. Об этом сообщает научный журнал Scientific Reports.

По данным издания, в грунте Марса содержатся перхлораты, которые под воздействием ультрафиолетовых лучей становятся мощным оружием против бактерий.

Отмечается, что клетки бактерий Bacillus subtilis (сенная палочка) в среде, аналогичной марсианской, под воздействием перхлоратов теряют жизнеспособность через несколько минут. По мнению ученных данный факт свидетельствует о том, что поверхность Марса непригодна для жизни.