Протестующие в Гамбурге забросали полицейских коктейлями Молотова
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Гамбург, 7 июля. Демонстранты в Гамбурге, где 7 и 8 июля будет проходить саммит G20, забросали полицейских бутылками с зажигательной смесью. Об этом сообщает местная полиция в своем микроблоге в Тwitter.
Наиболее напряженная ситуация сложилась на улице Хольстенштрассе. Там полицейских забросали коктейлями Молотова, горят баррикады.
По данным на утро пятницы число полицейских, получивших ранения в ходе столкновений с демонстрантами, достигло 130 человек. Почти четыре десятка нарушителей общественного порядка задержаны. В городе продолжают действовать агрессивные группировки, которые пытаются прорваться к зданию международного торгового центра, где проходит саммит.