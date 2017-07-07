Ирак: гуманитарная операция под Мосулом приостановлена из соображений безопасности

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Женева, 7 июля. Гуманитарная операция под иракским Мосулом приостановлена по соображениям безопасности, сообщил представитель Международной организации по миграции (МОМ).

Гуманитарная операция приостановлена в городе Каяра и в лагере для перемещенных лиц близ деревни Хадж Али. Представитель МОМ объяснил, что эта вынужденная мера была принята из-за «временного снижения безопасности в округе Каяра из-за спорадического насилия, включая стрельбу».

Сотрудники гумоперации будут выведены в город Эрбиль. Через два дня МОМ вновь проанализирует ситуацию под Мосулом.

Ранее репортер и фотограф канала «Хуна Салах-эд-Дин» погибли во время освещения столкновения правительственных войск Ирака с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство»*.

* Организация запрещена на территории РФ.