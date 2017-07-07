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Общество
Водитель снегоуборщика извинился перед родными жертв крушения Falcon во «Внуково»
Общество
Водитель снегоуборщика извинился перед родными жертв крушения Falcon во «Внуково»
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    Водитель снегоуборщика извинился перед родными жертв крушения Falcon во «Внуково»

    15:04  7 Июля 2017
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    Водитель снегоуборщика извинился перед родными жертв крушения Falcon во «Внуково»

    Москва, 7 июля. Водитель машины-снегоуборщика Владимир Мартыненко принес извинения близким главы компании Total и другим погибшим при крушении самолета Falcon 50 в аэропорту «Внуково».

    «Полностью вину признаю, глубоко сожалею об этом. Приношу извинения потерпевшим, родственникам письменно приносил извинения, писал письмо во Францию. Так получилось, я очень сожалею и прошу у всех прощения», — отметил Мартыненко, выступая в суде.

    Водитель снегоуборщика извинился перед родными жертв крушения Falcon во «Внуково»

    Старший сменный инженер «Внуково» Владимир Леденев, который не заметил выезда машины на взлетную полосу, также принес извинения, отметив, что он не был готов к внештатной ситуации, произошедшей в тот роковой день.

    Напомним, что 21 октября 2014 года самолет Falcon 50 столкнулся во время взлета с машиной-снегоуборщиком, которая выехала на взлетную полосу. Все кто был на борту, включая главу французской компании Total Кристофа де Маржери и трех членов экипажа, погибли.

    Автор: Геннадий Плющев
    #мартыненко #де маржери
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