Водитель снегоуборщика извинился перед родными жертв крушения Falcon во «Внуково»

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Москва, 7 июля. Водитель машины-снегоуборщика Владимир Мартыненко принес извинения близким главы компании Total и другим погибшим при крушении самолета Falcon 50 в аэропорту «Внуково».

«Полностью вину признаю, глубоко сожалею об этом. Приношу извинения потерпевшим, родственникам письменно приносил извинения, писал письмо во Францию. Так получилось, я очень сожалею и прошу у всех прощения», — отметил Мартыненко, выступая в суде.

Старший сменный инженер «Внуково» Владимир Леденев, который не заметил выезда машины на взлетную полосу, также принес извинения, отметив, что он не был готов к внештатной ситуации, произошедшей в тот роковой день.

Напомним, что 21 октября 2014 года самолет Falcon 50 столкнулся во время взлета с машиной-снегоуборщиком, которая выехала на взлетную полосу. Все кто был на борту, включая главу французской компании Total Кристофа де Маржери и трех членов экипажа, погибли.