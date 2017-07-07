Песков отреагировал на газетные публикации о нападении на отель, где остановился Путин

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Гамбург, 7 июля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что не имеет каких-либо данных о том, что на отель, где остановился Владимир Путин на время своего участия в саммите G20 в Гамбурге, было совершено нападение.

На вопрос о том, имели ли место подобные инциденты и сообщали ли о них российской стороне, представитель Кремля кратко заметил: «Нет».

Информацию о том, что на охрану отеля в Гамбурге, где остановился российский лидер, якобы напали, растиражировал немецкий таблоид Bild. Известно, что в этом же отеле также остановились премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл и президент Республики Корея Мун Чжэ Ин.

Сегодня полиция Гамбурга опровергла эти сообщения.

