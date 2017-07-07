Шесть человек пострадали в лобовом столкновении легковушек в Архангельской области

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Архангельск, 7 июля. Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось в Архангельской области: при столкновении двух легковых автомобилей пострадали шесть человек.

Как стало известно, авария произошла днем 6 июля на 46-м км автодороги «Котлас-Коряжма-Виледь-Ильинско-Подомское». Так, при совершении обгона 62-летний водитель автомобиля ВАЗ выехал на встречную полосу, после чего допустил лобовое столкновение с легковушкой Lada. От сильного удара автомобиль Lada вылетел в кювет и перевернулся несколько раз. Травмы получили оба водителя, а также четыре пассажира «Лады».

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося, передает портал «Ньюинформ».

Напомним, ранее четыре человека погибли в лобовом столкновении Nissan с грузовиком на Кубани