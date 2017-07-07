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Меркель объяснила значение символа саммита G20 в Гамбурге
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    Меркель объяснила значение символа саммита G20 в Гамбурге

    15:04  7 Июля 2017
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    Меркель объяснила значение символа саммита G20 в Гамбурге

    Гамбург, 7 июля. Немецкий канцлер Ангела Меркель объяснила смысл логотипа саммита G20 — морской узел означает крепкое взаимодействие. 

    Символом председательства Германии в саммите  стран «Большой двадцатки» стал морской узел, затянутый не до конца. По словам канцлера ФРГ Ангелы Меркель, этот символ означает взаимодействие. 

    «Чем больше затягиваешь, тем становится крепче узел — взаимодействие», — сказала Меркель на открытии первой панельной сессии.

    В заседании на высшем уровне принимают участие 20 крупнейших экономик мира, здесь также находятся представители делегаций приглашенных стран — Голландии и Испании.

    14 Фото.
    14 Фотографий
    Global Look Press
    Автор: Ирина Селезнева
    #g20 #ангела меркель
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