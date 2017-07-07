Меркель объяснила значение символа саммита G20 в Гамбурге

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Гамбург, 7 июля. Немецкий канцлер Ангела Меркель объяснила смысл логотипа саммита G20 — морской узел означает крепкое взаимодействие.

Символом председательства Германии в саммите стран «Большой двадцатки» стал морской узел, затянутый не до конца. По словам канцлера ФРГ Ангелы Меркель, этот символ означает взаимодействие.

«Чем больше затягиваешь, тем становится крепче узел — взаимодействие», — сказала Меркель на открытии первой панельной сессии.

В заседании на высшем уровне принимают участие 20 крупнейших экономик мира, здесь также находятся представители делегаций приглашенных стран — Голландии и Испании.