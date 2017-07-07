Меркель призвала лидеров G20 к поиску компромиссов в решении мировых проблем

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Гамбург, 7 июля. Решение глобальных проблем возможно, если стороны будут готовы к компромиссам. Об этом в своей вступительной речи на открытии саммита стран «большой двадцатки» говорила канцлер Германии Ангела Меркель.

Она подчеркнула, что «время поджимает» и настала пора «идти навстречу друг другу». Только при соблюдении этого условия могут быть достигнуты общие цели и выработаны конструктивные подходы для решения мировых задач.

Напомним, саммит G20 проходит 7–8 июля. В этот раз принимающей стороной является ФРГ. Как писало ранее Ura.ru, на полях саммита запланирована встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.