Уголовное дело завели на Украине против скандального сайта «Миротворец»

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Киев, 7 июля. Правоохранительные органы Украины расследуют уголовное дело по факту публикации на сайте «Миротворец» списка журналистов, якобы аккредитованных в республиках Донбасса, говорится в сообщении Нацполиции Киева.

Следственное управление ГУ Нацполиции Киева расследует уголовное дело о публикации «Миротворцем» списка журналистов, которые якобы имеют аккредитацию в ДНР и ЛНР. Дело возбуждено по статье и препятствовании профессиональной деятельности сотрудников СМИ.

Правоохранительные органы Киева обратились к журналистам, чьи данные опубликовал украинский сайт, прийти в полицию для дачи свидетельских показаний. Напомним, что скандально известный сайт опубликовал списки журналистов в мае прошлого года, публикацию осудили внешнеполитические ведомства РФ, Евросоюза, США.