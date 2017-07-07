ИГИЛ казнило губернатора провинции Дияла в Ираке

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Дияла, 7 июля. Суд «Исламского государства»* приговорил губернатора Диялы к сожжению заживо.

По данным сирийского агентства «САНА» боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) заживо сожгли главу иракской провинции по обвинению в «небрежном» выполнении своих обязанностей.

Казнь была исполнена в районе Хавиджа юго-западнее провинции Киркук. Источник агентства отметил, что террористы при исполнении экзекуции обвинили жертву в том, что он не добился никаких значительных успехов в своей работе за последние месяцы.

* Организация запрещена на территории РФ.