ИГИЛ казнило губернатора провинции Дияла в Ираке
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Дияла, 7 июля. Суд «Исламского государства»* приговорил губернатора Диялы к сожжению заживо.
По данным сирийского агентства «САНА» боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) заживо сожгли главу иракской провинции по обвинению в «небрежном» выполнении своих обязанностей.
Казнь была исполнена в районе Хавиджа юго-западнее провинции Киркук. Источник агентства отметил, что террористы при исполнении экзекуции обвинили жертву в том, что он не добился никаких значительных успехов в своей работе за последние месяцы.
* Организация запрещена на территории РФ.