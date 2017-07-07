Новым управляющим директором телеканала РБК стал Игорь Полетаев

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Москва, 7 июля. Новым управляющим директором телеканала РБК стал бывший редактор делового вещания и экс-ведущий НТВ Игорь Полетаев. На этом посту он сменил Эльмара Муртазаева

Информацию о назначении Полетаева подтвердили в пресс-службе РБК. В сообщении, опубликованном на сайте канала, приведены слова гендиректора РБК Николая Молибога, который благодарит Муртазаева за работу.

«Муртазаев еще несколько месяцев назад сообщил мне о желании уйти с телеканала и журналистики в целом, и я попросил его не принимать окончательного решения, пока не произойдет смена акционера. К нашему сожалению, этот день настал сегодня. Желаем Эльмару большой удачи», — рассказал Молибог.

Напомним, холдинг РБК был продан группе ЕСН Григория Березкина в июне.

