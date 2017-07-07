Стало известно, почему Трампу на G20 не хватило места в отелях Гамбурга

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Гамбург, 7 июля. Помощники президента США Дональда Трампа не успели забронировать для него номер в высокопоставленном отеле немецкого Гамбурга на время саммита G20.

Помощники Трампа хотели поселить американского лидера на период G20 в отеле класса люкс Four Seasons. Но все номера там заранее выкупила делегация из Саудовской Аравии. Кроме того, мест не оказалось и в других люксовых отелях Гамбурга.

Трамп был вынужден поселиться в гостевом доме сената. Его команда расположилась в генконсульстве США.

Ранее лидеры стран G20, в числе которых Трамп и президент России Владимир Путин, приняли участие в совместной фотосессии в фойе Выставочного центра Гамбурга перед официальным открытием саммита.