Директор новосибирского театра Кехман досрочно вышел из декретного отпуска

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Новосибирск, 7 июля. Генеральный директор Новосибирского академического театра оперы и балета Владимир Кехман вернулся к работе после отпуска по уходу за ребенком. Об этом сообщает пресс-служба театра.

«Мой отпуск по уходу за ребенком завершен, дочери исполнилось три месяца. Я возвращаюсь к работе», — приводятся в сообщении театра слова Кехмана.

Кехман также добавил, что благодаря высокому интересу общественности к его семейной жизни теперь помогать заботиться о ребенке будет бабушка.

Напомним, 3 апреля глава Новосибирского театра оперы и балета Владимир Кехман ушел в трехлетний отпуск по уходу за ребенком, однако позднее в пресс-службе театра заявили, что Кехман ушел в отпуск не на три года, а на тот срок, который позволит ситуация в театре.