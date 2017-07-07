Топилин назвал срок решения по индексации зарплат не попавших под майские указы бюджетников

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Москва, 7 июля. Зарплаты категориям бюджетников, которые не вошли в «майские указы» Путина, повысят не менее чем на 4% с 1 января 2018 года. Об этом сообщил министр труда и соцзащиты Максим Топилин.

Топилин сообщил, что для категорий бюджетников, которым в соответствии с «майскими указами» зарплаты не поднимали, с 1 января 2018 года предусмотрено повышение не менее чем на 4%. При этом какой-либо дифференциации не планируется.

К настоящему моменту составлена дорожная карта, ведется работа по определению категорий работников.

«Это МЧС, ветеринарные работники, достаточное большое количество людей — это более 5 миллионов, которые не попадали под указы. Это те люди, которые работают в больницах, детских садах, в социальных учреждениях, административно-управленческий персонал», — перечислил Топилин.

Точный уровень индексации будет определен в сентябре, сообщил министр.