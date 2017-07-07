Боевики ИГ уничтожены армейским спецназом в провинции Хомс

В Избранное

Манух, 7 июля. На востоке провинции Хомс армейские подразделения провели успешную операцию против «Исламского государства»*.

Сирийское информационное агентство «САНА» сообщило со ссылкой на военные источники, что группа боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) попытались проникнуть в подконтрольную правительственным войскам область на востоке Хомса.

Попытка прорыва произошла около населенного пункта Манух в направлении Тулул аль-Тафха. В ходе столкновения с сирийским спецназом все игиловцы были уничтожены.

* Организация запрещена на территории РФ.