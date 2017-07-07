Первое рукопожатие: Трамп предложит Путину дружбу против Китая

В Избранное

Президенты Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки Владимир Путин и Дональд Трамп пожали друг другу руки при встрече на полях саммита G20, который сегодня открылся в Гамбурге, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Во время встречи Трамп предложит Путину ослабить интеграцию России и Китая, считает член совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

Песков подчеркнул, что во время встречи лидеры двух мировых держав обменялись приветственными рукопожатиями, а также «сказали друг другу, что скоро проведут отдельную встречу, что скоро увидятся».

«Я думаю, что стороны будут обсуждать обстановку в Сирии и на Украине, а также глобальную геополитическую обстановку. Отдельным вопросом станут взаимоотношения России и Китая, усиление роли КНР в юго-восточной Азии, как центра геополитической жизни. Что касается уступок, то пока сложно давать прогнозы, так как это дело очень длительных переговоров, которые не ограничатся только сегодняшней встречей. На мой взгляд, главное в беседе Путина и Трампа будет заключаться в том, что никакой изоляции нашей страны, нашего руководства — нет. Да, переговоры будут тяжелыми, и они будут продолжаться еще очень долго», — поясняет российский эксперт.

Trump and Putin greet each other during a gathering of leaders ahead of the official start to the G20 summit https://t.co/1AYMa9H6gd pic.twitter.com/kmNELhziJi — CNN International (@cnni) July 7, 2017

Ранее американский президент написал в своем аккаунте в Twitter, что с нетерпением ждет встречи с главами стран «Большой двадцатки», в том числе российским коллегой. Однако стоит отметить, что внутриполитическая обстановка в США явно препятствует возможному сближению Трампа и Путина. В данной ситуации любое движение Вашингтона навстречу Москве будет восприниматься как некая уступка, даже если оно не является таковым.

«Важно понимать, что тот политический класс, который привык управлять США, который не является исключительным окружением президента, настроен резко антироссийски. Он достаточно четко настроен на конфронтацию с нашей страной, и эти люди вынуждают Трампа идти в русле той парадигмы, которую он сам определил в российско-американских отношениях. Но с другой стороны, Трамп тоже не гражданин России, он всегда выступал за усиление Америки. Даже его предвыборный лозунг «Сделаем Америку вновь великой» может восприниматься по-разному, в том числе и в антироссийском аспекте», — продолжает Безпалько.

Таким образом, США будут продолжать противодействовать любому усилению России, видя в ней конкурента. Тем не менее в последнее время все мировое сообщество отмечает резкое усиление таких мощных государств, как Индия и Китай, которые могут отвлекать внимание Вашингтона от Москвы.

«К счастью, мы не одни, и выходящие на мировую арену страны, тоже начинают восприниматься Белым Домом как конкуренты. Если учитывать масштабы экономики и рост военных технологий, то Китай в большей степени является соперником США, чем Российская Федерация. Поэтому вполне возможно, что будут обсуждаться действия России, направленные на ослабления интеграции с Китаем. Военной интеграции, торгово-экономической, геополитической и любой другой», — рассуждает политический аналитик.

При этом эксперт подчеркивает, что агрессивно настроенный Белый Дом самостоятельно подталкивает Москву и Пекин навстречу друг другу. Власти КНР видят оказываемое Вашингтоном давление и успешно сопротивляются.

«Пекину даже удалось вынудить США признать Тайвань частью большого Китая, хотя де-факто Тайвань — это по-прежнему самостоятельное государство, настроенное против Пекина. Все равно соперничество за торговые пути, за доминирование в тихоокеанском регионе, за контроль над путями из Тихого океана в Индийский и т.д., — все это будет сталкивать Пекин и Вашингтон», — заключил Безпалько.

Напомним, переговоры президентов России и Соединенных Штатов должны стартовать в 16:45 по московскому времени. На их беседу в графике глав государств отведено около часа. Кроме того, комментируя слова Трампа о том, что он с нетерпением ждет встречи с российским коллегой и у него есть много вопросов для обсуждения, Песков отметил, что президент РФ тоже с нетерпением ждет встречи с американским коллегой и у него много вопросов к Трампу.