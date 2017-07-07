Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Весь мир
Сирия и постановочные химатаки: НАТО может начать вторжение с целью свержения Асада
Политика
Первое рукопожатие: Трамп предложит Путину дружбу против Китая
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Первое рукопожатие: Трамп предложит Путину дружбу против Китая

    15:14  7 Июля 2017  /обновлено: 16:09  07 Июля 2017
    484

    Первое рукопожатие

    Президенты Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки Владимир Путин и Дональд Трамп пожали друг другу руки при встрече на полях саммита G20, который сегодня открылся в Гамбурге, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Во время встречи Трамп предложит Путину ослабить интеграцию России и Китая, считает член совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

    Песков подчеркнул, что во время встречи лидеры двух мировых держав обменялись приветственными рукопожатиями, а также «сказали друг другу, что скоро проведут отдельную встречу, что скоро увидятся».

    «Я думаю, что стороны будут обсуждать обстановку в Сирии и на Украине, а также глобальную геополитическую обстановку. Отдельным вопросом станут взаимоотношения России и Китая, усиление роли КНР в юго-восточной Азии, как центра геополитической жизни. Что касается уступок, то пока сложно давать прогнозы, так как это дело очень длительных переговоров, которые не ограничатся только сегодняшней встречей. На мой взгляд, главное в беседе Путина и Трампа будет заключаться в том, что никакой изоляции нашей страны, нашего руководства — нет. Да, переговоры будут тяжелыми, и они будут продолжаться еще очень долго», — поясняет российский эксперт.

    Ранее американский президент написал в своем аккаунте в Twitter, что с нетерпением ждет встречи с главами стран «Большой двадцатки», в том числе российским коллегой. Однако стоит отметить, что внутриполитическая обстановка в США явно препятствует возможному сближению Трампа и Путина. В данной ситуации любое движение Вашингтона навстречу Москве будет восприниматься как некая уступка, даже если оно не является таковым.

    «Важно понимать, что тот политический класс, который привык управлять США, который не является исключительным окружением президента, настроен резко антироссийски. Он достаточно четко настроен на конфронтацию с нашей страной, и эти люди вынуждают Трампа идти в русле той парадигмы, которую он сам определил в российско-американских отношениях. Но с другой стороны, Трамп тоже не гражданин России, он всегда выступал за усиление Америки. Даже его предвыборный лозунг «Сделаем Америку вновь великой» может восприниматься по-разному, в том числе и в антироссийском аспекте», — продолжает Безпалько.

    Таким образом, США будут продолжать противодействовать любому усилению России, видя в ней конкурента. Тем не менее в последнее время все мировое сообщество отмечает резкое усиление таких мощных государств, как Индия и Китай, которые могут отвлекать внимание Вашингтона от Москвы.

    Флаг Китайской народной республики

    «К счастью, мы не одни, и выходящие на мировую арену страны, тоже начинают восприниматься Белым Домом как конкуренты. Если учитывать масштабы экономики и рост военных технологий, то Китай в большей степени является соперником США, чем Российская Федерация. Поэтому вполне возможно, что будут обсуждаться действия России, направленные на ослабления интеграции с Китаем. Военной интеграции, торгово-экономической, геополитической и любой другой», — рассуждает политический аналитик.

    При этом эксперт подчеркивает, что агрессивно настроенный Белый Дом самостоятельно подталкивает Москву и Пекин навстречу друг другу. Власти КНР видят оказываемое Вашингтоном давление и успешно сопротивляются.

    «Пекину даже удалось вынудить США признать Тайвань частью большого Китая, хотя де-факто Тайвань — это по-прежнему самостоятельное государство, настроенное против Пекина. Все равно соперничество за торговые пути, за доминирование в тихоокеанском регионе, за контроль над путями из Тихого океана в Индийский и т.д., — все это будет сталкивать Пекин и Вашингтон», — заключил Безпалько.

    Напомним, переговоры президентов России и Соединенных Штатов должны стартовать в 16:45 по московскому времени. На их беседу в графике глав государств отведено около часа. Кроме того, комментируя слова Трампа о том, что он с нетерпением ждет встречи с российским коллегой и у него есть много вопросов для обсуждения, Песков отметил, что президент РФ тоже с нетерпением ждет встречи с американским коллегой и у него много вопросов к Трампу.

    Автор: Сергей Чемеков
    #путин #g20 #россия #сша #трамп #гамбург #встреча #безпалько
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Появились подробности взрыва в центре Луганска

        16:16 7 Июля 2017 173
        Читать
        14:21
        Сегодня

        Как защитить ребенка от безумных родителей: МВД и психиатры разошлись во мнениях
        13:02
        Сегодня

        «Ловцу покемонов» Соколовскому смягчили приговор
        12:45
        Сегодня

        Россияне рассказали социологам, кто в доме хозяин
        12:28
        Сегодня

        Песков: Меркель радушно встретила Путина на саммите G20
        12:12
        Сегодня

        Путин и Трамп обменялись рукопожатием перед первым заседанием саммита G20

        Опрос в Киеве: Украина выбирает между ЕС и Бандерой

        9:04 7 Июля 2017 2848

        Неонацисты в коридорах киевского суда: Мы здесь полиция, а Шухевич герой нации!

        10:07 6 Июля 2017
        1391

        Хозяева морей русских: самые грозные корабли ВМФ России прибыли в Петербург

        20:05 28 Июня 2017
        2564

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45 28 Июня 2017
        2106

        Это «ответка»: ФАН публикует видео с места взрыва в Киеве Mercedes сотрудника разведки ВСУ

        12:51 27 Июня 2017
        9300
        Triangle Created with Sketch.
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        При взрыве в Луганске один человек погиб, пятеро ранены

        При взрыве в Луганске один человек погиб, пятеро ранены

        16:27   7 Июля 2017
        70
        Новым главой «Почты России» стал Подгузов

        Новым главой «Почты России» стал Подгузов

        15:44   7 Июля 2017
        333
        Путин призовет партнеров по G20 сплотиться в борьбе с терроризмом

        Путин призовет партнеров по G20 сплотиться в борьбе с терроризмом

        12:01   7 Июля 2017
        89
        Много тем для дискуссии: Трамп с нетерпением ждет встречи с Путиным

        Много тем для дискуссии: Трамп с нетерпением ждет встречи с Путиным

        10:51   7 Июля 2017
        237