Ирак: двое журналистов погибли при столкновении правительственных войск с ИГИЛ

В Избранное

Багдад, 7 июля. Репортер и фотограф канала «Хуна Салах-эд-Дин» погибли во время освещения столкновения правительственных войск Ирака с террористической организацией «Исламское государство».

Трагедия произошла в иракской провинции Салах-эд-Дин. Трое журналистов освещали события с поля боевых действий. В этот момент их и еще несколько военных окружили боевики запрещенного в России «Исламского государства»* (арабское название — ДАИШ).

В результате репортер и фотограф канала «Хуна Салах-эд-Дин» погибли. Еще один сотрудник СМИ получил ранения.

Ранее власти Иракского Курдистана раскритиковали Багдад из-за отсутствия четкого плана по развитию Мосула после освобождения города от террористов.

* Организация запрещена на территории РФ.