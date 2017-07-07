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Ирак: двое журналистов погибли при столкновении правительственных войск с ИГИЛ
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    Ирак: двое журналистов погибли при столкновении правительственных войск с ИГИЛ

    14:40  7 Июля 2017
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    Ирак: двое журналистов погибли при столкновении правительственных войск с ИГИЛ

    Багдад, 7 июля. Репортер и фотограф канала «Хуна Салах-эд-Дин» погибли во время освещения столкновения правительственных войск Ирака с террористической организацией «Исламское государство».

    Трагедия произошла в иракской провинции Салах-эд-Дин. Трое журналистов освещали события с поля боевых действий. В этот момент их и еще несколько военных окружили боевики запрещенного в России «Исламского государства»* (арабское название — ДАИШ).

    В результате репортер и фотограф канала «Хуна Салах-эд-Дин» погибли. Еще один сотрудник СМИ получил ранения.

    Ирак: двое журналистов погибли при столкновении правительственных войск с ИГИЛ

    Ранее власти Иракского Курдистана раскритиковали Багдад из-за отсутствия четкого плана по развитию Мосула после освобождения города от террористов.

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Катерина Тимошенская
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