Пассажир выжил после падения под поезд в метро Москвы

В Избранное



Москва, 7 июля. Пассажир московского метро выжил после падения под поезд на станции «Театральная». К счастью, мужчина остался цел и невредим, однако инцидент отразился на графике движения поездов. Какое-то время составы на зеленой ветке ходили с увеличенным интервалом.

ЧП призошло в 13.35. Очевидцы в комментарии ФАН сообщили, что мужчина сам прыгнул под поезд, но остался жив. Прибывшая на место происшествия скорая забрала его.

В данный момент личность пассажира и все обстоятельства и причины его падения устанавливаются.

