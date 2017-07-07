США доверили разрешение кризиса на Украине экс-послу в НАТО Волкеру

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Вашингтон, 7 июля. Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон назначил бывшего посла США в НАТО Курта Волкера специальным представителем на Украине. Об этом в пятницу заявил пресс-секретарь Государственного департамента США Роберт Хаммонд.

«Волкер будет координировать все усилия Госдепартамента по решению конфликта, появившегося в тот момент, когда Россия вторглась в Крым, а позже — на восток Украины», — цитирует его Reuters.

Напомним, что в начале июля президент Украины Петр Порошенко встретился с членами делегации Конгресса США и обсудил с ними ситуацию в Донбассе.