Путин и Меркель пообщались после церемонии фотографирования лидеров G20 

В Избранное

Гамбург, 7 июля. После традиционной церемонии фотографирования лидеров стран «большой двадцатки», принимающих участие в саммите, президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель кратко пообщались.

Они вместе прошли в зал заседаний, где состоится первая рабочая встреча приехавших в Гамбург делегаций.

Как сообщалось ранее, главы стран уже приняли участие в заседании, посвященном борьбе с терроризмом, однако оно стояло вне официальной повестки саммита.