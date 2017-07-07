Милонов хочет запретить рекламу силиконовой груди в России

В Избранное

Санкт-Петербург, 7 июля. Депутат Госдумы Виталий Милонов призывает запретить в России рекламу грудных имплантов. За поддержкой инициативы депутат обратился к главе Минздрава РФ Веронике Скворцовой.

По словам депутата, необходимо пресечь попытки «проходимцев от медицины» нажиться на стремлении некоторых женщин соответствовать весьма условным канонам красоты. Пластические операции Милонов сравнивает с «членовредительством» и предупреждает девушек: «За свою новую грудь они могут заплатить своей жизнью». Такие процедуры должны проводиться строго по рекомендации врача, по медицинским показаниям, настаивает законотворец.