Лидеры G20 приняли участие в совместной фотосессии в Гамбурге

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Гамбург, 7 июля. Лидеры стран G20, в числе которых президент России Владимир Путин, приняли участие в совместной фотосессии в фойе Выставочного центра Гамбурга перед официальным открытием саммита на высшем уровне.

Российский и американский президенты Владимир Путин и Дональд Трамп взяли места в первом ряду. Лидер США оказался вторым справа, в центр находилась хозяйка саммита — канцлер ФРГ Ангела Меркель, по левую руку от нее — глава КНР Си Цзиньпин, а затем Владимир Путин, слева от него — турецкий Реджеп Тайип Эрдоган. Также лидеры G20 сфотографировались с представителями делегаций приглашенных стран.

До фотосессии главы «Большой двадцатки» провели неформальную встречу, на которой были затронуты вопросы борьбы с международным терроризмом. После групповой фотосъемки лидеры «Группы двадцати» направились на первое рабочее заседание. Перед началом заседания Владимир Путин и Ангела Меркель пообщались «на ногах».