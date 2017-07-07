Навальный вышел на свободу после 25 суток административного ареста

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Москва, 7 июля. Оппозиционный политик Алексей Навальный освобожден из-под стражи после отбывания 25 суток административного ареста за повторное нарушение правил проведения митингов и демонстраций. Об этом на своей странице в Twitter сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

По ее словам, в настоящее время Алексей Навальный едет в офис в сопровождении своих сторонников.

Напомним, 13 июня суд приговорил Алексея Навального к 30 суткам административного ареста за организацию несанкционированного митинга оппозиции, который прошел 12 июня. В ходе несанкционированного митинга на Тверской полиция задержала более 150 человек.