Госдума утвердила в первом чтении штрафы за несоблюдение закона о мессенджерах

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Москва, 7 июля. Штрафы за несоблюдение российского законодательства по части деятельности мессенджеров рассмотрели в первом чтении депутаты Госдумы.

Согласно документу, за нарушение закона граждане заплатят от 3 тысяч до 5 тысяч рублей. Штраф для должностных лиц будет ровно в 10 раз больше — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. И самый строгий подход к юридическим лицам — от 800 тысяч до 1 миллиона рублей, пишет газета «Известия».

Кроме того, нарушение законодательства может стать поводом для блокировки мессенджера. Такое решение будет выносить профильное ведомство.

Если проект закона благополучно пройдет еще два чтения, будет принят Совфедом и подписан президентом, то он вступит в силу с 1 января будущего года.