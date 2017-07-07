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Сирия и постановочные химатаки: НАТО может начать вторжение с целью свержения Асада
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Химический след из Вашингтона: США не отказываются от провокаций с химоружием против Сирии
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    Химический след из Вашингтона: США не отказываются от провокаций с химоружием против Сирии

    15:19  7 Июля 2017
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    Химический след из Вашингтона: США не отказываются от провокаций с химоружием против Сирии

    В Сирии боевиками вооруженной оппозиции продолжаются провокации с применением химического оружия. Первая провокация состоялась 1 июля в пригороде Дамаска — Айн-Тарме. Сообщалось о применении правительственными силами хлора, в результате которого пострадал якобы 31 боевик группировки «Файлак ар-Рахман». Той же ночью появилась информация о новой химатаке, жертвами которой стали еще 10 боевиков. Накануне вооруженная оппозиция заявила о новом применении хлористого газа уже в столичном районе Джобар. 

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала подобные постановочные действия США «химическим шоу», которое свидетельствует об информационной кампании, направленной против Дамаска.

    Член Общественного совета при Министерстве обороны РФ, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в интервью Федеральному агентству новостей (ФАН) напомнил, что миф о том, что Башар Асад и его войска используют химическое оружие крайне выгоден и удобен для США, их партнеров по коалиции и для сирийских оппозиционеров (ССА). При этом были уже предупреждения со стороны России о том, что по имеющимся данным боевики будут устраивать такие провокации для того, чтобы опять обвинить Асада и официальный Дамаск в использовании запрещенного химического оружия.

    «Поэтому все, что происходит, — это провокации. Асад к этому никакого отношения не имеет, все запасы химического оружия, которые были у правительства Сирии, под международным контролем были вывезены и утилизированы, поэтому у сирийского правительства нет ни возможности, ни мотивов использовать химическое оружие. Все, что делается — это постановочное шоу, в результате которого страдают люди».

    Химическое шоу будет продолжаться: США не отказываются от свержения Асада, несмотря ни на что

    По словам нашего собеседника, хотя за этими провокациями и стоят международные террористические структуры, нельзя исключать, что в определенной степени существует связь между западными спецслужбами и теми, кто устраивает и проводит такие провокации. Это делается с целью еще раз обвинить Асада и Россию в том, что они несут ответственность за гибель людей при использовании химического оружия.

    Эксперт отметил, что, даже несмотря на недавние заявлении госсекретаря США Рекса Тиллерсона, которые могли бы свидетельствовать о некоторой перемене политического вектора относительно конфликта в Сирии, США будут продолжать гнуть свою прежнюю линию:

    «Задача и стратегическая цель США — уничтожение Башара Асада и свержение его режима, поэтому никакие слова не могут свидетельствовать об обратном. Более того, американцы пытаются сейчас навязать нам в ходе встречи Владимира Путина и Дональда Трампа план на создание бесполетных зон. Истинная цель создания бесполетных зон — затруднить действия ВКС России и ВВС Сирии по уничтожению международных террористов, а также лишить возможности нанесения ударов по тем отрядам сирийской оппозиции, которые нарушают режим перемирия и не поддерживают зоны деэскалации. Нас хотят этого лишить».

    Химическое шоу будет продолжаться: США не отказываются от свержения Асада, несмотря ни на что

    Эксперт обратил внимание, что бесполетные зоны, которые сегодня предлагает госдеп, использовались ранее для агрессии против Ирака и Ливии, поэтому позиция России должна быть совершенно жесткой: «Никаких бесполетных зон. Есть зоны деэскалации, которые приняты по инициативе России, и нам важны именно зоны деэскалации, а никакие бесполетные зоны нам не нужны в принципе».

    Военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) также высказался в пользу этой точки зрения:

    «У Соединенных Штатов Америки разработан четкий план. Есть дипломатическое прикрытие, когда они вроде как готовы договариваться и выслушивать мнения, а есть непосредственный план, разработанный специальными службами. Цель его — максимально представить Асада в негативном свете».

    Химическое шоу будет продолжаться: США не отказываются от свержения Асада, несмотря ни на что

    Наш собеседник считает, что Тиллерсон не просто так заявляет о согласии США не смещать Асада.

    «С одной стороны, этому можно радоваться, но это все-таки хитрые уловки, которые показывают, что американцы разработали совсем другой план. Речь идет о том, чтобы создать не на Западе, а в самой Сирии негативное общественное мнение в отношении Асада, на той территории, которую Асад контролирует».

    Потому провокации и происходят вблизи Дамаска. Эксперт подытожил, что череда провокаций с применением химического оружия — это спланированная стратегия, результат которой — свержение Асада.

    «По сценарию Вашингтона, ввиду того, что Асад контролирует уже значительную территорию, на этих территориях надо снова создать оппозиционные группировки и поднять возмущение народа. Поэтому сейчас задача США — снова организовать то, что называется «цветной революцией».

    Автор: Никита Расторгуев
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