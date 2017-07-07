Вирус Petya похищает данные с зараженного компьютера — спецслужбы Германии

В Избранное

Берлин, 7 июля. Вирус Petya оказался гораздо более опасной программой, чем предполагалось ранее, поскольку он не только блокирует зараженный компьютер, но также похищает хранимые на нем данные. Об этом в пятницу заявило Ведомство по безопасности информационной техники Германии (BSI).

«Последствия начавшейся в конце июня кибератаки с применением вируса Petya для немецких компаний оказались серьезнее, чем ожидались. Различные варианты вируса также позволяют воровать данные из зараженных корпоративных сетей», — говорится в официальном заявлении.

По словам представителей BSI, вирус распространялся через уязвимость в бухгалтерской программе украинских разработчиков.