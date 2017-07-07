Депутат Госдумы рассказал, как Украина и Молдавия душат экономику Приднестровья

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Москва, 7 июля. Власти Молдавии и Украины устроили настоящую экономическую блокаду Приднестровья. Об этом заявил сегодня депутат Госдумы Михаил Щапов. В результате этих действий 55 тысяч жителей Приднестровской молдавской республики могут остаться без средств к существованию.

По данным Щапова, потери бюджета ПМР из-за таможенно-пограничного контроля на границе Приднестровья и Украины составят порядка 600 млн рублей, дополнительные расходы на выплату пособий по безработице: еще примерно 540 млн рублей. «Общий итог экономической блокады может достигнуть 2,5 млрд рублей для Приднестровья. Это 6% от ВВП республики», - уточнил он в ходе своего выступления на пленарном заседании.

Однако самая главная проблема, по мнению депутат, состоит в риске возможных столкновений между приднестровскими и молдавскими силовыми структурами на приднестровско-украинской границе, которые могут в перспективе привести к эскалации конфликта в республике.

В связи с этим он предложил рассмотреть вопрос о создании дополнительной зоны безопасности на границе Приднестровья и Украины с размещением там российских миротворцев. Кроме того, Щапов считает необходимым пересмотреть формата 5+2 в части касающейся статуса Украины в переговорах Молдавии и ПМР. «Сейчас Украина имеет статус посредника. Но он вызывает вопросы, так как Украина по факту своими действиями заняла одну из сторон конфликта», - пояснил он.

