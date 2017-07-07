 Дачный ответ: Россия может вернуть посольские резиденции в США после встречи Путина и Трампа на G20

В Избранное

«Кто раздувает пламя ссоры и ворочает головни, тот не должен жаловаться, если искры попадают ему в лицо», — Бенджамин Франклин.

Группа сенаторов потребовала, чтобы президент США Дональд Трамп отказался от идеи вернуть России ее дипломатическую собственность в Нью-Йорке и Мэриленде. Республиканцы были слишком напуганы предстоящей встречей Трампа и президента России Владимира Путина на полях саммита «большой двадцатки» — G20.

Руководитель Центра российско-американских отношений Института США и Канады РАН Павел Подлесный в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что cенат США не имеет права вмешиваться во внешнюю политику президента.

«Сенат может высказать свое мнение, но юридически сенаторы не имеют никакого права вмешиваться во внешнеполитическую деятельность президента. Сенаторы принимают законы, резолюции, но указывать президенту, что делать, а что нет — это превышение полномочий. Ребята увлеклись. Это попытка оказать давление на главу Белого дома. Сенаторы боятся, что Трамп во время встречи с Путиным сообщит свое решение по возврату дипломатической собственности России», — комментирует для ФАН Павел Подлесный.

Сенаторы от республиканской партии США Марко Рубио и Джонни Исаксон, а также демократ Джин Шахин подписались под документом и направили президенту накануне его поездки в Гамбург. По их мнению, «Кремль отказывается отвечать за свою кампанию влияния против США», а шаг навстречу и возвращение российских «посольских дач» только «укрепит президента Путина и поспособствует опасной эскалации дестабилизирующей деятельности Кремля против демократий во всем мире».

Доступ к загородным резиденциям и постпредству России в Вашингтоне российским дипломатам был закрыт решением экс-президента Барака Обамы. В конце декабря 2016 года администрация Белого дома ввела пакет антироссийских санкций из-за «вмешательства в президентские выборы» и «давления на американских дипломатов, находящихся на службе в России». Также накануне Нового года 35 российских дипломатов выдворили из США, обвинив российскую дипмиссию в ведении «разведывательной деятельности». Администрация Обамы утверждала, что российские чиновники собирали разведданные в арестованных резиденциях.

Россия не просто не ответила США на предновогоднюю ссылку своих дипломатов, но и отменила зеркальные меры — запрет на строительство консульства США в Санкт-Петербурге, который Москва ввела в ответ на санкции 2014 года. Соответствующее решение было принято, поскольку срок президентства Обамы подходил к концу. Кроме того, во время предвыборной кампании Трамп обещал наладить отношения между державами, говоря, что если они с Путиным не подружатся, то станут партнерами.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию, заявила, что поведение администрации Белого дома в корне противоречит международным правовым обязательства США. Захарова также назвала это «правовым шабашем в стране юристов».

«Я не берусь судить с юридической точки зрения, но приказ Обамы нарушил все существующие дипломатические нормы и традиции. Мы не подавали исков или обращений в суд по поводу возврата нашей дипсобственности, поскольку надеемся на разумные решения новой администрации», — говорит Павел Подлесный.

Несмотря на сложившуюся ситуацию, администрация Трампа уже обдумывает процесс возвращения дипломатической собственности законному владельцу — России. Как сообщали американские СМИ, процесс возврата может начаться в том случае, если Россия отменит запрет на строительство американского консульства в Санкт-Петербурге. Позже новоиспеченный глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым сообщил, что США отказываются от своих условий относительно возврата российской собственности в Нью-Йорке и Мэриленде.