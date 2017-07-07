Сирия: спецназ «Силы Тигра» готовится к крупной операции против ИГ в Ракке

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Ракка, 7 июля. Подразделения бригады «Силы Тигра» вернулись в провинцию Ракка для начала полномасштабной операции против «Исламского государства»*.

Командование ВС САР сообщает, что элитная бригада САА «Силы Тигра» завершила военную операцию по освобождению района Ханассер на юго-востоке Алеппо и сейчас готовится к наступлению на позиции боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) в провинции Ракка.

Отмечается, что сейчас главной целью группировки проправительственных сил является освобождение от террористов населенного пункта Эс-Сухнэ, который окружен большим количеством нефтяных и газовых месторождений.

* Организация запрещена на территории РФ.