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Дикий Запад: Яровая объяснила нежелание сенаторов США возвращать России дипсобственность
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    Дикий Запад: Яровая объяснила нежелание сенаторов США возвращать России дипсобственность

    14:21  7 Июля 2017
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    Дикий Запад: Яровая объяснила нежелание сенаторов США возвращать России дипсобственность

    Москва, 7 июля. Просьба сенаторов США, адресованная президенту Дональду Трампу, не возвращать России ее дипсобственность выглядит откровенно неприличной и непочтительной к международному праву, заявила вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая.

    Ряд американских сенаторов обратились к лидеру США Дональду Трампу с просьбой не возвращать России ее дипломатическую собственность,включающую загородные резиденции, фактически конфискованные в декабре прошлого года, выглядит как «нашествие …на остатки демократии». Такое мнение выразила парламентарий Ирина Яровая. 

    «Американская демократия давно поддерживается домкратом информационного вымысла, поскольку мания диктатуры и рейдерства американских политиков — тяжкий груз не только для американского народа, а для всего мира», — приводит слова Яровой пресс-служба депутата.

    Она подчеркнула, что последнее заявление сенаторов в духе Дикого Запада и выглядит «неприлично и непочтительно» по отношению к международному праву. Напомним, что в декабре 2016 года администрация Барака Обамы ввела антироссийские санкции под предлогом якобы имевшего место вмешательства в выборный процесс и давления на дипломатов США в России. Вашингтон закрыл доступ к дипломатической собственности РФ на территории США.

    Автор: Ирина Селезнева
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