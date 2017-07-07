Дикий Запад: Яровая объяснила нежелание сенаторов США возвращать России дипсобственность

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Москва, 7 июля. Просьба сенаторов США, адресованная президенту Дональду Трампу, не возвращать России ее дипсобственность выглядит откровенно неприличной и непочтительной к международному праву, заявила вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая.

Ряд американских сенаторов обратились к лидеру США Дональду Трампу с просьбой не возвращать России ее дипломатическую собственность,включающую загородные резиденции, фактически конфискованные в декабре прошлого года, выглядит как «нашествие …на остатки демократии». Такое мнение выразила парламентарий Ирина Яровая.

«Американская демократия давно поддерживается домкратом информационного вымысла, поскольку мания диктатуры и рейдерства американских политиков — тяжкий груз не только для американского народа, а для всего мира», — приводит слова Яровой пресс-служба депутата.

Она подчеркнула, что последнее заявление сенаторов в духе Дикого Запада и выглядит «неприлично и непочтительно» по отношению к международному праву. Напомним, что в декабре 2016 года администрация Барака Обамы ввела антироссийские санкции под предлогом якобы имевшего место вмешательства в выборный процесс и давления на дипломатов США в России. Вашингтон закрыл доступ к дипломатической собственности РФ на территории США.