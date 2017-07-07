Диссовет белгородского университета опроверг «ненаучность» диссертации Мединского

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Белгород, 7 июля. Диссертационный совет по истории Белгородского государственного национального университета не нашел нарушений при получении министром культуры России Владимиром Мединским степени доктора наук.

«Также отмечается, что «выводы заявителей не могут быть формально приняты, (…) подтверждено, что диссертация выполнена автором самостоятельно», — заметили в комиссии.

Специалисты университета также добавили, что информация о плагиате в работе Мединского не соответствует действительности.

В сообществе «Диссернет» ранее заявили, что диссертация Мединского на тему «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII веков» не имеет научной ценности, а при защите работы были допущены нарушения. Сам Мединский назвал абсурдными обвинения критиков своей диссертации, передает Ura.Ru.