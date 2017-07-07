Илон Маск предупредил о надвигающейся на человечество катастрофе

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Вашингтон, 7 июля. Человечество находится на пороге катастрофы, считает основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск. Об этом он написал в своем Twitter, отвечая на публикацию журнала New Scientist.

«Человеческая раса движется к краху, но мало кто это замечает или беспокоится об этом», — отметил предприниматель.

The world's population is accelerating towards collapse, but few seem to notice or care — Elon Musk (@elonmusk) July 6, 2017

Ранее Маск раскрыл секретные планы SpaceX по колонизации Марса

Напомним, в июне американские ученые выразили уверенность, что возможное сближение Земли и Сатурна через тысячу лет может обернуться полным затмением и гибелью всего живого на нашей планете.