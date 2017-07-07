ЛНР внесла в список обмена пленными похищенных у Бахмутской трассы ополченцев

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Луганск, 7 июля. Глава Луганской народной республики Игорь Плотницкий поручил включить в списки обмена пленными четырех военнослужащих Народной милиции, которые были захвачены украинскими диверсантами в районе Бахмутской трассы. Об этом сообщила представитель ЛНР на переговорах в Минске Ольга Кобцева.

Она пояснила, что в настоящее время в список ЛНР на обмен пленными включены около 200 человек, в том числе четверо похищенных бойцов Народной милиции.

Напомним, 24 июня украинские диверсанты напали на группу бойцов Народной милиции ЛНР в районе Бахмутской трассы. В результате нападения двое военнослужащих Народной милиции ЛНР были убиты, четверо захвачены в плен. В Минобороны ЛНР отметили, что на телах погибших были обнаружены многочисленные ножевые ранения, что свидетельствует о применении пыток в отношении бойцов ЛНР.