Черноморский флот получит на вооружение роботов-тральщиков

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Севастополь, 7 июля. Уникальные тральщики проекта «Александрит» оснащены автоматизированными минными тралами.

Черноморский флот получит на вооружение два новых минных тральщика проекта 12700 «Георгий Курбатов» и «Владимир Емельянов». От предыдущих версий минных тральщиков они отличаются тем, что несут на борту беспилотные катера, которые значительно облегчают экипажу выполнение боевых задач.

Обычному тральщику необходимо приблизиться к мине, чтобы захватить ее тралом. Беспилотный катер сможет ликвидировать мину на расстоянии и без опасности для военных моряков, пишут Известия. «Георгий Курбатов» войдет в боевой состав Черноморского флота дот конца 2018 года, «Владимир Емельянов» будет готов выполнять задачи к 2020 году.