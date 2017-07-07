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Гамбург, 7 июля. США могут вернуться к выполнению Парижского соглашения по климату. В такой исход верит премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Она заявила, что лидеры стран «большой двадцатки» обратятся к американскому президенту с призывом рассмотреть возможность возвращения к былым договоренностям.

«Думаю, коллективное обращение к президенту Трампу будет касаться важности возвращения США к этому соглашению, и я надеюсь, что мы все сможем работать и добиться того, чтобы это произошло», — сказала она в интервью журналистам.

Мэй подчеркнула, что не исключает вероятности возвращения США. При этом речи об изменении пунктов соглашения по климату речи не идет.