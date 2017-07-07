Новости США: Трамп и Путин встретились на G20, президент Америки едва не остался ночевать на улице

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США, 7 июля. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретились на полях саммита G20, американский лидер остался без номера в отеле из-за халатности помощников, в Нью-Йорке нашли капсулу времени, в Калифорнии арестован владелец 100 ядовитых змей и восьми аллигаторов. Последние новости из-за океана — в обзоре Федерального агентства новостей.

Трамп на G20

Президент США Дональд Трамп прибыл на встречу «большой двадцатки» и встретился с президентом России Владимиром Путиным, сообщает The Washington Post.

Трамп отказался разглашать тему разговора с Владимиром Путиным, а его сторонники все время до встречи лидеров пытались заставить президента быть более жестким по отношению к России. Постоянный специальный комитета Сената США по разведке требовал от Трампа проявить храбрость во время разговора с Путиным и обсудить «вмешательство РФ в выборы США», однако глава Белого дома отказался говорить, сделает ли он это. Президент Соединенных Штатов уже встретился с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Отставка и правительственная этика

Директор управления правительственной этики США Уолтер Шауб, известный своей критикой Дональда Трампа, подал в отставку за шесть месяцев до истечения срока своих полномочий, сообщает The Washington Post.

Ранее Шауб неоднократно призывал президента Трампа полностью отказаться от своей бизнес-империи и наказывал старшего советника Трампа за нарушение правил этики. В интервью Шауб сказал, что уходит не из-за того, что на него кто-то давит, а потому что достиг карьерного потолка при этой администрации в рамках нынешней этической модели.

Выход из налогового тупика

Законодатели штата Иллинойс преодолели вето губернатора и вывели штат из бюджетного тупика, который длился два года, сообщает The New York Times.

Губернатор штата Брюс Раунер, противостоящий демократам с самого вступления в должность, наложил вето на бюджетный план два года назад, так как не хотел повышать налоги. «Повышение налогов не решит ни одной из наших проблем», — сказал он. В итоге, после двух лет противостояния, демократы обошли вето и приняли новый бюджет.

Хакеры взламывают серверы АЭС США

Официальные лица США пришли к выводу, что хакеры, работающие от имени неизвестной иностранной державы, недавно взломали серверы дюжины атомных электростанций, сообщает агентство Bloomberg.

По словам чиновников, хакеры ищут слабые точки электросетей, и, вероятно, хотят нарушить энергоснабжение страны. Как отмечает агентство, «главным подозреваемым» стала Россия.

Проблемы с миграционным запретом Трампа

Федеральный судья запретил штату Гавайи расширять список граждан из шести мусульманских стран, которые могут получить визу в США, сообщает Daily News.

Судья окружного суда США Деррик Уотсон отказал в удовлетворении запроса на прояснение термина «bona fide» (латинский юридический термин, обозначающий «добрые услуги», «добросовестность» — Прим. ФАН), сказав, что это не в его компетенции. Гавайи просили включить в список родственников бабушек, дедушек, внуков, зятьев, шуринов и прочих дальних родственников.

Мэр Нью-Йорка пренебрегает служебными обязанностями

Вчера мэр Билл Де Блазио пропустил церемонию приведения к присяге полицейских Нью-Йорка, только что вступивших в должность, сообщает New York Post.

Оказалось, что он был занят подготовкой к поездке в Германию, чтобы присоединиться к левым протестующим на саммите G20. Организаторы протеста говорят, что он будет основным докладчиком во время протеста.

Послание в будущее

Рабочие на строительной площадке в Нью-Йорке думали, что откопали бомбу времен Второй мировой войны, но оказалось, что это — всего лишь капсула времени, сообщает Associated Press.

Выяснилось, что капсула была закопана в 1985 году барменами и посетителями клуба Danceteria. В те времена в этом клубе выступала Мадонна.

Трампу не нашлось номера в отеле

Трампу не нашлось номера ни в одном из отелей Гамбурга, и неизвестно, где он остановился на ночь, сообщает Daily News.

Помощники Трампа слишком поздно решили забронировать ему номер в отеле — все номера люкс уже были заняты другими участниками саммита. Согласно сообщениям журналистов, Трамп останется в гостевом доме сената, а его сотрудники остановятся в генеральном консульстве США в Гамбурге.

Технологии будущего

Компания Tesla была выбрана в качестве подрядчика для строительства самого большого в мире литиево-ионного аккумулятора в Южной Австралии, сообщает The Guardian.

Компания Илона Маска будет сотрудничать с французской компанией Neoen. Вместе они построят литиево-ионный аккумулятор для хранения энергии от возобновляемых источников.

Опасный зверинец

Мужчину арестовали после того, как в его доме нашли 100 ядовитых змей, восемь аллигаторов и множество других рептилий, сообщает KTLA5.

Расследование случая началось еще несколько недель назад, когда местный житель переехал ядовитую змею, которые не водятся в городе Таузанд-Окс, штат Калифорния. В ходе расследования выяснилось, что мужчина содержит у себя дома рептилий без должных документов и в неподобающих условиях.

Вооруженный Техас

С 1 сентября в Техасе отменяется запрет на ношение кинжалов, кортиков, стилетов, мечей, копий и ножей Боуи, сообщает KSAT.

Отныне будет разрешено носить ножи везде, кроме школ, колледжей, университетов, исправительных учреждений, храмов и баров. Несовершеннолетним носить ножи все еще запрещено.