Встреча Путина и Трампа началась на полях саммита G20 в Гамбурге

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Гамбург, 7 июля. Встреча президента РФ Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом началась на полях саммита G20 в Гамбурге.

Ожидается, что главной темой переговоров станет ситуация в Сирии, борьба с «Исламским государством»* (ИГ*, ИГИЛ*; запрещено в РФ), а также двусторонние отношения, затрагивающие международные проблемы, в том числе ситуацию на Украине, в Иране и КНДР.

Начало переговоров было запланировано на 16.45. Продлится встреча 30 минут.

Ранее Путин и Трамп в кулуарах саммита пожали друг другу руки и обменялись несколькими фразами. Видеозапись первого рукопожатия появилась в Сети.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу заявил, что Владимир Путин при подготовке к встрече на полях G20 принял к сведению заявления американского лидера Дональда Трампа о якобы дестабилизирующем влиянии Москвы, сделанное им в Польше накануне.

Владимир Путин и Дональд Трамп начали встречу в Гамбурге pic.twitter.com/VUDjg3Qrzt — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) July 7, 2017

* Организация запрещена на территории РФ.