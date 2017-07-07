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Встреча Путина и Трампа началась на полях саммита G20 в Гамбурге
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    Встреча Путина и Трампа началась на полях саммита G20 в Гамбурге

    17:11  7 Июля 2017  /обновлено: 17:38  07 Июля 2017
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    Встреча Путина и Трампа началась на полях саммита G20 в Гамбурге

    Гамбург, 7 июля. Встреча президента РФ Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом началась на полях саммита G20 в Гамбурге.

    Ожидается, что главной темой переговоров станет ситуация в Сирии, борьба с «Исламским государством»* (ИГ*, ИГИЛ*; запрещено в РФ), а также двусторонние отношения, затрагивающие международные проблемы, в том числе ситуацию на Украине, в Иране и КНДР.

    Начало переговоров было запланировано на 16.45. Продлится встреча 30 минут.

    Ранее Путин и Трамп в кулуарах саммита пожали друг другу руки и обменялись несколькими фразами. Видеозапись первого рукопожатия появилась в Сети.

    Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу заявил, что Владимир Путин при подготовке к встрече на полях G20 принял к сведению заявления американского лидера Дональда Трампа о якобы дестабилизирующем влиянии Москвы, сделанное им в Польше накануне.

     

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Катерина Михайлиди
    #путин #g20 #трамп #гамбург #встреча
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