Путин обсудит с Юнкером взаимоотношения России и ЕС

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Гамбург, 7 июля. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и президент России Владимир Путин обсудят на полях саммита G20 в Гамбурге отношения Евросоюза и РФ, сообщил заместитель официального представителя ЕК Александр Винтерштайн.

«Два лидера обсудят сотрудничество между ЕС и Россией по ряду вопросов и обсудят вопросы, стоящие на повестке дня встречи, в которой они оба участвуют», — обратил внимание представитель Еврокомиссии.

При этом Винтерштайн не указал конкретные темы, которые будут затронуты на встрече Путина и Юнкера в Гамбурге.

Ранее пресс-секретарь президента России рассказал о том, как Путин и президент США Дональд Трамп встретились в кулуарах саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге, обменялись рукопожатиями и парой фраз.