Обкладывают со всех сторон: чем обернутся для России польские заявления Трампа

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Москва, 7 июля. Выступление президента США Дональда Трампа в Польше стало тревожным звонком для России. Такое мнение высказал в пятницу российский телеведущий Владимир Соловьев.

По его словам, наибольшую угрозу несут не дежурные высказывания Трампа о дестабилизирующей роли России в Европе, которые американские политики часто используют во время встреч с партнерами по НАТО, а озвученные им планы газовой экспансии на европейский рынок.

Выступая в Варшаве, Трамп заявил, что США планируют увеличить поставки сжиженного газа в Польшу, что может составить серьезную конкуренцию «Газпрому».