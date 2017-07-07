Обкладывают со всех сторон: чем обернутся для России польские заявления Трампа
Москва, 7 июля. Выступление президента США Дональда Трампа в Польше стало тревожным звонком для России. Такое мнение высказал в пятницу российский телеведущий Владимир Соловьев.
По его словам, наибольшую угрозу несут не дежурные высказывания Трампа о дестабилизирующей роли России в Европе, которые американские политики часто используют во время встреч с партнерами по НАТО, а озвученные им планы газовой экспансии на европейский рынок.
Выступая в Варшаве, Трамп заявил, что США планируют увеличить поставки сжиженного газа в Польшу, что может составить серьезную конкуренцию «Газпрому».
«Все остальное — разговоры разговорами, надо смотреть на дела. Они реально обкладывают Россию со всех сторон. Расслабляться нельзя», — рассказал Соловьев изданию «Политика сегодня».