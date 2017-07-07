Установлена личность избившего стюардессу хулигана с рейса Екатеринбург — Симферополь

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Москва, 7 июля. Пассажир самолета, следовавшего из Екатеринбурга в Симферополь, ударил стюардессу. Федеральному агентству новостей стали известны имена участников конфликта.

ЧП произошло на борту самолета, следовавшего из Екатеринбурга в Симферополь. Пьяный мужчина ударил стюардессу. О происшествии сообщили командиру экипажа, а тот — в отделение полиции в аэропорту Симферополя. Самолет встречали правоохранители, которые задержали авиадебошира. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Как стало известно ФАН, ударившим стюардессу оказался 48-летний пьяный житель Свердловской области Алексей К. Пострадавшую стюардессу зовут Татьяна О., ей 37 лет.