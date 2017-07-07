Боевики ИГИЛ атакованы «Соколами пустыни» и «Лива аль-Кудс» в провинции Хама

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Аль-Максара, 7 июля. Группировка союзных войск начала наступление на позиции «Исламского государства»* на востоке провинции Хама.

Сирийские военные источники сообщают, что в крупномасштабной операции принимает участие бригада «Соколы пустыни», палестинская «Лива аль-Кудс» и афганская «Ливат Фатемиюн». После массированной артиллерийской подготовки войска атаковали боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) в районе высоты Таль Хувият и около населенного пункта Аль-Максара.

Источник отмечает, что столкновение длилось недолго, опорные пункты игиловцев были уничтожены, высота и город перешли под контроль проправительственных сил. Следующей целью наступления станет город Акареб.

* Организация запрещена на территории РФ.