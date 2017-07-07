Песков рассказал о короткой беседе Путина и Трампа при рукопожатии в кулуарах G20

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Москва, 7 июля. Президент Российской Федерации Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп встретились в кулуарах саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге. По словам пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова, лидеры двух государств пожали друг другу руки и обменялись парой слов.

Первая встреча Путина и Трампа произошла в пятницу в кулуарах гамбургского саммита G20. Как отметил Песков, президенты РФ и США пожали друг другу руки и сказали, что «скоро увидятся» на запланированной через несколько часов отдельной встрече.

Стоит отметить, что Трамп из-за встречи с Путиным отказался от переговоров по климату на саммите G20. Как ожидается, президенты проведут встречу На в 15.45 (16.45 мск).