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Володин сделает открытой информацию о депутатах-прогульщиках
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    Володин сделает открытой информацию о депутатах-прогульщиках

    13:51  7 Июля 2017
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    Володин сделает открытой информацию о депутатах-прогульщиках

    Москва, 7 июля. Информация о думских депутатах-прогульщиках станет открытой и публичной. Об этом заявил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин. Теперь перед каждым пленарным заседанием будут объявлять, сколько народных избранников не появились на рабочем месте.

    Информацию будет представлять председатель комитета по регламенту и организации работы Госдумы Ольга Савастьянова. После ежедневной утренней регистрации она будет сообщать о депутатах в командировках, тех, кто находится на больничном, на учебе, либо взяли отгул за свой счет, пояснил Володин. 

    Эти сведения, по его словам будут озвучиваться, чтобы была «общая картина всем понятна».«И меньше будет того, что не соответствует действительности, в том числе при написании статей», — резюмировал председатель Госдумы.

    Ранее ряд СМИ распространил информацию о том, что все больше депутатов прогуливают «пленарки» , а принятые Володиным меры по укреплению дисциплины не приносят результатов. 

     

    Автор: Ярослава Замысловатова
    #володин
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