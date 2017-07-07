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Директор московского зоопарка проведет бесплатные вечерние прогулки
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    Директор московского зоопарка проведет бесплатные вечерние прогулки

    14:15  7 Июля 2017
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    Директор московского зоопарка проведет бесплатные вечерние прогулки

    Москва, 7 июля. Московский зоопарк запускает бесплатные вечерние прогулки, на которых о животных будет рассказывать директор зоопарка Светлана Акулова. 

    Бесплатные прогулки будут проводиться по понедельникам в 20.00. Одна экскурсионная группа по численности не может превышать 25 человек. В июле на них смогут записаться жители Пресненского района, а начиная с августа — и всех остальных. В зоопарке отберут районы, из которых поступит больше всего заявок. 

    Директор зоопарка познакомит гостей со своими любимыми обитателями, расскажет об их повадках, а также о том, как в целом устроен крупнейший зоопарк страны. 

    «Вечер в зоопарке — особое время, когда становятся активными многие животные, которые днем предпочитают прятаться. Прийти к нам на прогулку — прекрасный способ отдохнуть от суеты рабочего дня в тихом зеленом уголке в самом центре города», — приводит слова Акуловой «Вечерняя Москва»

    Автор: Владимир Багров
    #москва #зоопарк
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