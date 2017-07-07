Директор московского зоопарка проведет бесплатные вечерние прогулки

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Москва, 7 июля. Московский зоопарк запускает бесплатные вечерние прогулки, на которых о животных будет рассказывать директор зоопарка Светлана Акулова.

Бесплатные прогулки будут проводиться по понедельникам в 20.00. Одна экскурсионная группа по численности не может превышать 25 человек. В июле на них смогут записаться жители Пресненского района, а начиная с августа — и всех остальных. В зоопарке отберут районы, из которых поступит больше всего заявок.

Директор зоопарка познакомит гостей со своими любимыми обитателями, расскажет об их повадках, а также о том, как в целом устроен крупнейший зоопарк страны.