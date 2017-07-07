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Аллигатор сожрал пилота упавшего в болото самолета в США
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    Аллигатор сожрал пилота упавшего в болото самолета в США

    13:39  7 Июля 2017
    597

    Аллигатор сожрал пилота упавшего в болото самолета в США

    Вашингтон, 7 июля. Легкомоторный самолет Cessna 152 разбился в штате Флорида. Тело управлявшего им пилота сожрал аллигатор. Страшные кадры с места происшествия сняла группа одного из местных телеканалов, которая пролетала мимо на вертолете и обнаружили рухнувший самолет.

    Личность пилота опознать пока не удалось. По одной из версий, это один из учеников расположенной поблизости летной школы, чей логотип был напечатан на фюзеляже. Эту догадку еще предстоит проверить, но говорят, что это был Марк Укаере. Его соседи по комнате рассказывают, что он не вернулся в общежитие.

    Вероятно, он совершил несанкционированный полет, не смог сориентироваться в темноте, в результате чего и произошла катастрофа. 

    Автор: Кира Мирова
    #укаере
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