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Анкара, 7 июля. Правоохранители Стамбула задержали почти 30 человек по подозрению в причастности к «Исламскому государству»* (ИГ*).

По информации Анатолийского агентства, в ходе антитеррористических операций, проведенных сотрудниками сил безопасности Турции, были задержаны 29 подозреваемых. Все они участвовали в боевых действиях в рядах боевиков ИГ на территории Сирийской республики. Как уточняет агентство, некоторые их них намеревались вернуться в Сирию, чтобы продолжить террористическую деятельность.

Напомним, что власти Сирийской республики осуждают агрессивные действия Турции в пограничных районах Ахтарин, Джисрин и Аазаз к северу от города Алеппо.

«Исламское государство» (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

* Организация запрещена на территории РФ.