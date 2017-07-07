Донбасс: ВСУ выпустили по территории ДНР более 800 боеприпасов за неделю

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Донецк, 7 июля. За минувшую неделю подразделения вооруженных сил Украины 207 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе. Об этом заявил заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин.

По его словам,за неделю украинские силовики выпустили по территории Донецкой народной республики 865 снарядов и мин. В результате обстрелов со стороны ВСУ один военнослужащий ДНР получил ранение. Под ударами ВСУ оказались 30 прифронтовых населенных пунктов республики. Он также добавил, что в результате обстрелов были повреждены более 10 жилых домов.

Ранее министерство обороны Донецкой народной республики сообщило о прибытии в Донбасс 20 женщин-снайперов из Польши, передает URA.RU.