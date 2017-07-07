Путин убежден, что Фестиваль российской культуры в Японии укрепит отношения стран

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Москва, 7 июля. Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам и гостям Фестиваля российской культуры в Японии, сообщили в пресс-службе Кремля.

Президент России обратил внимание, что фестиваль, посвященный российской культуре, будет проходить в Японии в 12-й раз. Он отметил, что такие мероприятия имеют большое значение для развития и укрепления отношений России и Японии.

«Японскую публику ждут новые встречи с российскими артистами, музыкантами, звездами балета, цирковыми и фольклорными коллективами, — отметил российский лидер. — В различных городах и префектурах пройдут выставки работ известных живописцев и скульпторов, показы художественных и документальных фильмов».

Ранее в Кремле отметили, что предстоящая встреча Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ является «достаточно важной».