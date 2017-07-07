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Как защитить ребенка от безумных родителей: МВД и психиатры разошлись во мнениях
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    Как защитить ребенка от безумных родителей: МВД и психиатры разошлись во мнениях

    14:21  7 Июля 2017
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    Как защитить ребенка от безумных родителей: МВД и психиатры разошлись во мнениях

    Предложение МВД рассмотреть вопрос о лишении родительских прав психических нездоровых родителей, представляющих потенциальную угрозу детям, вызвало резкую критику со стороны правозащитников. Скандальное предложение было также неоднозначно встречено психиатрами и социальными работниками. В ситуации разбиралось Федеральное агентство новостей (ФАН).

    Письмо, как утверждают в СМИ, было направлено главе социального министерства Ольге Голодец. Ни она сама, ни ее подчиненные наличие подобного документа пока не подтверждают, но и не опровергают. 

    В МВД тоже отказываются от комментариев, однако в СМИ озвучили содержание письма: нынешняя система работы с психически больными родителями не может считаться превентивной мерой и не защищает малолетних, которые, живя бок о бок с душевнобольными, находятся в смертельной опасности.

    В МВД требуют, чтобы медики сообщали органам опеки и попечительства о потенциально опасных родителях, имеющих подтвержденный психиатрический диагноз. Кроме того, социальная опасность лица вследствие его психического заболевания должна, по мнению авторов этого письма, быть включена в перечень оснований для лишения родительских прав. В настоящий момент медицинская тайна позволяет держать в тайне даже опасные диагнозы родителей, что не позволяет органам опеки, психиатрам и силовым структурам работать на опережение.

    Письмо, как утверждают в СМИ, было направлено главе социального министерства Ольге Голодец

    «Привязала дочь к себе и пыталась прыгнуть из окна»

    Точной статистики пострадавших от рук психически больных родителей в МВД нет, однако, по некоторым источникам, за год жертвами таких родственников становятся десятки несовершеннолетних. 

    Недавний жуткий случай потряс Санкт-Петербург: вполне благополучная интеллигентная 54-летняя бабушка Марина М., отправившись на прогулку с месячной внучкой в Юнтоловский парк, задушила младенца, а затем перегрызла себе вены. Женщина сказала, что внезапно услышала голоса демонов. 

    Сейчас, как стало известно ФАН, Марина М. находится в специальном отделении СИЗО на Арсенальной улице и проходит уже не первую психиатрическую экспертизу. Как сообщили ФАН источники, скорее всего, это могло быть либо острое, внезапно возникшее психическое расстройство женщины, находящейся в инволюционном периоде, либо резкое обострение какого-то хронического бредового расстройства. Однако до этой трагедии казавшаяся вменяемой учительница никакими психическими заболеваниями не страдала и на психиатрическом учете не состояла.

    «Из своей практики могу сказать, что женщины с так называемыми инволюционными психозами, с галлюцинациями и бредом бывают чрезвычайно опасны и для себя, и для окружающих, - рассказал ФАН врач-психиатр высшей категории с 55-летним стажем Олег Аронович. – Например, одна из моих пациенток примерно такого же возраста услышала голоса соседей по дому, которые обсуждали, как убить ее и ее 12-летнюю дочь. Тогда она привязала девочку к себе и попыталась вместе с ней выброситься из окна 6 этажа. Только крики ребенка спасли их: подоспевшие на помощь врачи, милиция и соседи вскрыли запертые изнутри двери и успели подхватить мать и дочь».

    За год жертвами становятся десятки несовершеннолетних

    Известен и противоположный случай в Нижнем Новгороде, когда психически больной, имеющий подтвержденный диагноз «шизофрения» и 2-ю группу инвалидности по этому заболеванию Олег Белов спокойно жил и воспитывал собственных шестерых детей, особо не попадая в поле зрения психиатров, органов опеки и правоохранителей. До тех пор, пока в 2015 году Белов не зарезал и расчленил собственных детей и их мать – свою жену. Примечательно, что Белов ранее неоднократно избивал супругу и проявлял жестокость к детям. Даже его абсолютно покорная и зависимая супруга подавала заявление в суд на лишение мужа родительских прав. Но два заседания не состоялись из-за неявки заявительницы, а на третье заседание Юлия Белова прийти уже не смогла – была убита.

    Подобных историй психиатры могут вспомнить немало. Однако предложенные «превентивные» меры считают недопустимыми.

    «Возникают сразу несколько вопросов: какими конкретно заболеваниями должен страдать человек, чтобы попасть под такую «статью»? Ведь многие из психических заболеваний могут проявиться и бредом, и внезапными вспышками агрессии. Другой вопрос: быть душевнобольными должны оба родителя или один из семейной пары? А если до рождения ребенка родители (или один из них) не были больны? А если, несмотря на болезнь, ребенку в этой семье хорошо, его никто не обижает?» – считает психиатр Олег Аронович

    Он рассказывает: «Я более 50 лет работаю психиатром скорой психиатрической помощи, и за все годы осмотрел более 30 тысяч пациентов с различными психическими расстройствами. И смею утверждать, что случаи зарегистрированных браков между двумя инвалидами по психическим заболеваниям единичны - на моей памяти их не более пяти-семи. И детей в этих семьях не было. Если же болен один из родителей, а второй родитель ребенком не занимается, то для этого существует надзор со стороны районных психоневрологических диспансеров (ПНД), есть другие родственники, органы опеки, педагоги. И они должны определять судьбу ребенка, возможно, оказавшегося в трудной ситуации».

    Подобных историй психиатры могут вспомнить немало. Однако предложенные «превентивные» меры считают недопустимыми

    Чиновникам достаточно выполнять свои профессиональные функции

    Абсолютное большинство врачей, юристов, социальных работников считают предложенные МВД меры излишними и даже жестокими. По словам экспертов, у нас в стране и так существует достаточно цельная система защиты прав, жизни и здоровья малолетних. Главное, чтобы она работала, а ответственные лица исполняли свои служебные обязанности.

    «Согласно российскому законодательству – в частности, Семейному кодексу – лишение родительских прав признается как карательная, воспитательная мера. Лишить родительских можно в исключительных состояниях: если родители намеренно уклоняются от своих обязанностей, включая злостную неуплату алиментов; если изначально не хотят забирать младенца из роддома либо из иной медицинской, образовательной или социальной организации; если они злоупотребляют своими родительскими правами, жестоко обращаются с детьми или умышленно совершают преступления против жизни или здоровья детей или любого другого члена семьи. Кроме того, основанием для лишения родительских прав могут быть хронический алкоголизм и наркомания, - считает адвокат Николай Заворин. – При этом какое-либо заболевание, в том числе и психическое, не может быть основанием для изъятия ребенка из семьи. А лишение прав предусматривает, в том числе, и физическое отлучение».

    По мнению экспертов, юридических коллизий в том, что алкоголиков и наркоманов лишить родительских прав можно, а душевнобольных – нельзя, нет. Хотя алкоголизм и наркомания также считаются заболеваниями. Юристы объясняют это тем, что душевные расстройства человеку неподвластны – в отличие от употребления наркотиков или алкоголя, к которым человек склоняется сам, осознавая последствия своего поступка.

    Лишение родительских прав признается как карательная, воспитательная мера

    Так и до евгеники недалеко

    По мнению психиатров, идея лишения родительских прав душевнобольных идентична так называемой евгенике периода нацистской Германии – селекции «неполноценных» людей, а в данном случае - практике отбора и уничтожения психически больных, официально признанных неизлечимыми. Напомним, только в Германии в 1930-х годах уморили голодом и спецсредствами около 1 миллиона «расово или умственно неполноценных». Разумеется, в нашем обществе это не может быть признано.

    Кроме того, предложение МВД заставляет пересмотреть проблему медицинской тайны.

    «Это абсолютно недопустимо и мы уверены, что на это никто не пойдет. Государство прибегает к такой мере как лишение родительских прав в исключительных случаях. Наоборот – мы стараемся всеми силами оставить ребенка в кровной семье», - прокомментировали проблему в Аппарате уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светланы Агапитовой, добавив, что правозащитники давно ждут поправок в Семейный кодекс о возможности изъятия детей из семьи только по решению суда, а также четкого соблюдения процедуры психолого-психологических экспертиз.

    Идея МВД вызвала множество возмущенных и удивленных комментариев и в соцсетях

    Идея МВД вызвала множество возмущенных и удивленных комментариев и в соцсетях:

    «Если психический больной социально опасен, то его надо изолировать. Если он недееспособен, то его надо через суд признавать недееспособным, и тогда вопрос о родительских правах решается автоматически. А если он не опасен и дееспособен, то о чем вообще речь?». 

    «Спектр психических заболеваний весьма широк. Есть с чем поработать, ага...
    ...только вот не понимаю, чем катастрофична для детей мамина боязнь животных (МКБ 300.2). Или папино злоупотребление табаком (МКБ 305.1)».

    «Следующий шаг — принудительная стерилизация людей с отклонениями. Ну и попутно, любого объяви психом и валяй, прессуй». 

    «Никто, у кого есть дети, больше никогда не пойдёт лечиться. И дети будут жить с психически ненормальными родителями, которые не проходят лечение, и состояние родителей будет хуже и хуже».

    Сейчас лишать родителей прав можно за уклонение от выполнения обязанностей

    Как защитить ребенка от безумных родителей

    По мнению экспертов, существуют вполне разумные меры защиты малолетних от невменяемых взрослых. Например, в законе существует понятие ограничения родительских прав - изъятие ребенка у душевнобольного родителя и назначение опекуна на тот период времени, пока родитель представляет для него опасность или не в состоянии заботиться о ребенке. В любом случае эти вопросы должны решаться совместно с экспертами и в каждом случае – сугубо индивидуально.

    Помимо этого, контроль могут и должны осуществлять психоневрологические диспансеры (ПНД), в которых врач определяет потенциальную опасность пациента. Существуют органы опеки, другие родственники, педагоги. Конечно, бывают исключительные случаи, когда семья изолирована от общества и не поддается контролю. Но это – единичные исключения из правил, эти же правила подтверждающие. Необходимо, чтобы все люди на своих местах работали не для галочки.

    Главный внештатный специалист по психиатрии и наркологии Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Александр Софронов в недавнем интервью ФАН как раз говорил об этом: 

    «В идеале больного человека семья и общество должны сразу окружить теплом и заботой, но во многих случаях мы видим обратное: его отвергают и он становится изгоем. Формируется порочный круг. Именно отсутствие поддержки, обеспечивающей, в том числе контроль приема лекарств, нередко приводит к повторным поступлениям в стационар с обострением заболевания. При этом общественное мнение склоняется к тому, что психически больные должны быть изолированы от общества, не принимая в расчет, что они, в большинстве своем, для него не опасны. Есть место и откровенному цинизму в стремлении переложить свою ответственность за близких на государство. Мы не понимаем психически больных, и поэтому их боимся. Страх подогревается средствами массовой информации. Так быть не должно», - считает главный психиатр Петербурга. 

    Как защитить ребенка от безумных родителей: МВД и психиатры разошлись во мнениях

    Согласно Семейному кодексу РФ сейчас лишать родителей прав можно за уклонение от выполнения обязанностей, включая злостную неуплату алиментов; отказ без уважительных причин забрать ребенка из роддома. Также поводом может стать жестокое обращение с детьми; совершение умышленного преступления против жизни или здоровья детей, а также хронический алкоголизм и наркомания.

    Психически больные водители ездят по России законно

    Ранее на проблему психически больных водителей обращало внимание ГИБДД России. Дело в том, что Минздрав России не предоставляет автоинспекции данные о стоящих на учете наркоманах, алкоголиках и эпилептиках.

    В настоящее время больных силовики выявляют своими силами. «Мы запросили в ГУ МВД по Москве списки лиц, совершивших в 2016 году уголовные преступления в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, стоящих при этом на учете, — рассказал журналистам начальник отдела по надзору за соблюдением законодательства в сфере обеспечения правопорядка прокуратуры Москвы Дмитрий Романов. По его словам, получив перечень из десятков тысяч фамилий, сотрудники выяснили, что 1260 человек имеют действующее водительское удостоверение. Романов уточнил, что в суды будут направлены иски о прекращении действия водительских удостоверений этих граждан. 

    При этом доступ ГИБДД к базе данных Минздрава не решит всех проблем. Граждане с психическими проблемами зачастую наблюдаются в частных клиниках, которые не передают Минздраву информацию о пациентах. 

    При этом доступ ГИБДД к базе данных Минздрава не решит всех проблем

    Автор: Мария Александрова специально для ФАН
    #психиатрия
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