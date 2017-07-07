Как защитить ребенка от безумных родителей: МВД и психиатры разошлись во мнениях

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Предложение МВД рассмотреть вопрос о лишении родительских прав психических нездоровых родителей, представляющих потенциальную угрозу детям, вызвало резкую критику со стороны правозащитников. Скандальное предложение было также неоднозначно встречено психиатрами и социальными работниками. В ситуации разбиралось Федеральное агентство новостей (ФАН).

Письмо, как утверждают в СМИ, было направлено главе социального министерства Ольге Голодец. Ни она сама, ни ее подчиненные наличие подобного документа пока не подтверждают, но и не опровергают.

В МВД тоже отказываются от комментариев, однако в СМИ озвучили содержание письма: нынешняя система работы с психически больными родителями не может считаться превентивной мерой и не защищает малолетних, которые, живя бок о бок с душевнобольными, находятся в смертельной опасности.

В МВД требуют, чтобы медики сообщали органам опеки и попечительства о потенциально опасных родителях, имеющих подтвержденный психиатрический диагноз. Кроме того, социальная опасность лица вследствие его психического заболевания должна, по мнению авторов этого письма, быть включена в перечень оснований для лишения родительских прав. В настоящий момент медицинская тайна позволяет держать в тайне даже опасные диагнозы родителей, что не позволяет органам опеки, психиатрам и силовым структурам работать на опережение.

«Привязала дочь к себе и пыталась прыгнуть из окна»

Точной статистики пострадавших от рук психически больных родителей в МВД нет, однако, по некоторым источникам, за год жертвами таких родственников становятся десятки несовершеннолетних.

Недавний жуткий случай потряс Санкт-Петербург: вполне благополучная интеллигентная 54-летняя бабушка Марина М., отправившись на прогулку с месячной внучкой в Юнтоловский парк, задушила младенца, а затем перегрызла себе вены. Женщина сказала, что внезапно услышала голоса демонов.

Сейчас, как стало известно ФАН, Марина М. находится в специальном отделении СИЗО на Арсенальной улице и проходит уже не первую психиатрическую экспертизу. Как сообщили ФАН источники, скорее всего, это могло быть либо острое, внезапно возникшее психическое расстройство женщины, находящейся в инволюционном периоде, либо резкое обострение какого-то хронического бредового расстройства. Однако до этой трагедии казавшаяся вменяемой учительница никакими психическими заболеваниями не страдала и на психиатрическом учете не состояла.

«Из своей практики могу сказать, что женщины с так называемыми инволюционными психозами, с галлюцинациями и бредом бывают чрезвычайно опасны и для себя, и для окружающих, - рассказал ФАН врач-психиатр высшей категории с 55-летним стажем Олег Аронович. – Например, одна из моих пациенток примерно такого же возраста услышала голоса соседей по дому, которые обсуждали, как убить ее и ее 12-летнюю дочь. Тогда она привязала девочку к себе и попыталась вместе с ней выброситься из окна 6 этажа. Только крики ребенка спасли их: подоспевшие на помощь врачи, милиция и соседи вскрыли запертые изнутри двери и успели подхватить мать и дочь».

Известен и противоположный случай в Нижнем Новгороде, когда психически больной, имеющий подтвержденный диагноз «шизофрения» и 2-ю группу инвалидности по этому заболеванию Олег Белов спокойно жил и воспитывал собственных шестерых детей, особо не попадая в поле зрения психиатров, органов опеки и правоохранителей. До тех пор, пока в 2015 году Белов не зарезал и расчленил собственных детей и их мать – свою жену. Примечательно, что Белов ранее неоднократно избивал супругу и проявлял жестокость к детям. Даже его абсолютно покорная и зависимая супруга подавала заявление в суд на лишение мужа родительских прав. Но два заседания не состоялись из-за неявки заявительницы, а на третье заседание Юлия Белова прийти уже не смогла – была убита.

Подобных историй психиатры могут вспомнить немало. Однако предложенные «превентивные» меры считают недопустимыми.

«Возникают сразу несколько вопросов: какими конкретно заболеваниями должен страдать человек, чтобы попасть под такую «статью»? Ведь многие из психических заболеваний могут проявиться и бредом, и внезапными вспышками агрессии. Другой вопрос: быть душевнобольными должны оба родителя или один из семейной пары? А если до рождения ребенка родители (или один из них) не были больны? А если, несмотря на болезнь, ребенку в этой семье хорошо, его никто не обижает?» – считает психиатр Олег Аронович.

Он рассказывает: «Я более 50 лет работаю психиатром скорой психиатрической помощи, и за все годы осмотрел более 30 тысяч пациентов с различными психическими расстройствами. И смею утверждать, что случаи зарегистрированных браков между двумя инвалидами по психическим заболеваниям единичны - на моей памяти их не более пяти-семи. И детей в этих семьях не было. Если же болен один из родителей, а второй родитель ребенком не занимается, то для этого существует надзор со стороны районных психоневрологических диспансеров (ПНД), есть другие родственники, органы опеки, педагоги. И они должны определять судьбу ребенка, возможно, оказавшегося в трудной ситуации».

Чиновникам достаточно выполнять свои профессиональные функции

Абсолютное большинство врачей, юристов, социальных работников считают предложенные МВД меры излишними и даже жестокими. По словам экспертов, у нас в стране и так существует достаточно цельная система защиты прав, жизни и здоровья малолетних. Главное, чтобы она работала, а ответственные лица исполняли свои служебные обязанности.

«Согласно российскому законодательству – в частности, Семейному кодексу – лишение родительских прав признается как карательная, воспитательная мера. Лишить родительских можно в исключительных состояниях: если родители намеренно уклоняются от своих обязанностей, включая злостную неуплату алиментов; если изначально не хотят забирать младенца из роддома либо из иной медицинской, образовательной или социальной организации; если они злоупотребляют своими родительскими правами, жестоко обращаются с детьми или умышленно совершают преступления против жизни или здоровья детей или любого другого члена семьи. Кроме того, основанием для лишения родительских прав могут быть хронический алкоголизм и наркомания, - считает адвокат Николай Заворин. – При этом какое-либо заболевание, в том числе и психическое, не может быть основанием для изъятия ребенка из семьи. А лишение прав предусматривает, в том числе, и физическое отлучение».

По мнению экспертов, юридических коллизий в том, что алкоголиков и наркоманов лишить родительских прав можно, а душевнобольных – нельзя, нет. Хотя алкоголизм и наркомания также считаются заболеваниями. Юристы объясняют это тем, что душевные расстройства человеку неподвластны – в отличие от употребления наркотиков или алкоголя, к которым человек склоняется сам, осознавая последствия своего поступка.

Так и до евгеники недалеко

По мнению психиатров, идея лишения родительских прав душевнобольных идентична так называемой евгенике периода нацистской Германии – селекции «неполноценных» людей, а в данном случае - практике отбора и уничтожения психически больных, официально признанных неизлечимыми. Напомним, только в Германии в 1930-х годах уморили голодом и спецсредствами около 1 миллиона «расово или умственно неполноценных». Разумеется, в нашем обществе это не может быть признано.

Кроме того, предложение МВД заставляет пересмотреть проблему медицинской тайны.

«Это абсолютно недопустимо и мы уверены, что на это никто не пойдет. Государство прибегает к такой мере как лишение родительских прав в исключительных случаях. Наоборот – мы стараемся всеми силами оставить ребенка в кровной семье», - прокомментировали проблему в Аппарате уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светланы Агапитовой, добавив, что правозащитники давно ждут поправок в Семейный кодекс о возможности изъятия детей из семьи только по решению суда, а также четкого соблюдения процедуры психолого-психологических экспертиз.

Идея МВД вызвала множество возмущенных и удивленных комментариев и в соцсетях:

«Если психический больной социально опасен, то его надо изолировать. Если он недееспособен, то его надо через суд признавать недееспособным, и тогда вопрос о родительских правах решается автоматически. А если он не опасен и дееспособен, то о чем вообще речь?».

«Спектр психических заболеваний весьма широк. Есть с чем поработать, ага...

...только вот не понимаю, чем катастрофична для детей мамина боязнь животных (МКБ 300.2). Или папино злоупотребление табаком (МКБ 305.1)».

«Следующий шаг — принудительная стерилизация людей с отклонениями. Ну и попутно, любого объяви психом и валяй, прессуй».

«Никто, у кого есть дети, больше никогда не пойдёт лечиться. И дети будут жить с психически ненормальными родителями, которые не проходят лечение, и состояние родителей будет хуже и хуже».

Как защитить ребенка от безумных родителей

По мнению экспертов, существуют вполне разумные меры защиты малолетних от невменяемых взрослых. Например, в законе существует понятие ограничения родительских прав - изъятие ребенка у душевнобольного родителя и назначение опекуна на тот период времени, пока родитель представляет для него опасность или не в состоянии заботиться о ребенке. В любом случае эти вопросы должны решаться совместно с экспертами и в каждом случае – сугубо индивидуально.

Помимо этого, контроль могут и должны осуществлять психоневрологические диспансеры (ПНД), в которых врач определяет потенциальную опасность пациента. Существуют органы опеки, другие родственники, педагоги. Конечно, бывают исключительные случаи, когда семья изолирована от общества и не поддается контролю. Но это – единичные исключения из правил, эти же правила подтверждающие. Необходимо, чтобы все люди на своих местах работали не для галочки.

Главный внештатный специалист по психиатрии и наркологии Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Александр Софронов в недавнем интервью ФАН как раз говорил об этом:

«В идеале больного человека семья и общество должны сразу окружить теплом и заботой, но во многих случаях мы видим обратное: его отвергают и он становится изгоем. Формируется порочный круг. Именно отсутствие поддержки, обеспечивающей, в том числе контроль приема лекарств, нередко приводит к повторным поступлениям в стационар с обострением заболевания. При этом общественное мнение склоняется к тому, что психически больные должны быть изолированы от общества, не принимая в расчет, что они, в большинстве своем, для него не опасны. Есть место и откровенному цинизму в стремлении переложить свою ответственность за близких на государство. Мы не понимаем психически больных, и поэтому их боимся. Страх подогревается средствами массовой информации. Так быть не должно», - считает главный психиатр Петербурга.

Согласно Семейному кодексу РФ сейчас лишать родителей прав можно за уклонение от выполнения обязанностей, включая злостную неуплату алиментов; отказ без уважительных причин забрать ребенка из роддома. Также поводом может стать жестокое обращение с детьми; совершение умышленного преступления против жизни или здоровья детей, а также хронический алкоголизм и наркомания.

Психически больные водители ездят по России законно

Ранее на проблему психически больных водителей обращало внимание ГИБДД России. Дело в том, что Минздрав России не предоставляет автоинспекции данные о стоящих на учете наркоманах, алкоголиках и эпилептиках.

В настоящее время больных силовики выявляют своими силами. «Мы запросили в ГУ МВД по Москве списки лиц, совершивших в 2016 году уголовные преступления в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, стоящих при этом на учете, — рассказал журналистам начальник отдела по надзору за соблюдением законодательства в сфере обеспечения правопорядка прокуратуры Москвы Дмитрий Романов. По его словам, получив перечень из десятков тысяч фамилий, сотрудники выяснили, что 1260 человек имеют действующее водительское удостоверение. Романов уточнил, что в суды будут направлены иски о прекращении действия водительских удостоверений этих граждан.

При этом доступ ГИБДД к базе данных Минздрава не решит всех проблем. Граждане с психическими проблемами зачастую наблюдаются в частных клиниках, которые не передают Минздраву информацию о пациентах.